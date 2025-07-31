В России вышел сразу весь сезон хитового аниме-сериала «Человек-бензопила»

Первый сезон аниме-сериала «Человек-бензопила» вышел 31 июля на стримингах в РФ

На российских стримингах — Кинопоиске и Иви — появился 31 июля аниме-сериал «Человек-бензопила». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Сюжет рассказывает о юном Дэндзи, который охотится за вознаграждение на демонов с помощью своего питомца-демона Потиты, пытаясь вернуть долги отца. Дэндзи становится Человеком-бензопилой после того, как Потита оживляет своего хозяина, заключая с ним контракт.

«По данным Индекса Кинопоиск Pro, «Человек-бензопила» — один из самых популярных аниме-сериалов среди россиян. После премьеры в октябре 2022 года проект на протяжении трех месяцев удерживался в топ-10 самых популярных сериалов и целый год не покидал топ-20. На Кинопоиске аниме получило оценку 8.2 и входит в топ-250 лучших сериалов», — сказано в пресс-релизе.

В России вышли сразу 12 серий первого сезона «Человек-бензопилы» в дубляже студии Flarrow Films. Сценаристом проекта выступил Хироси Сэко, известный по проектам «Атака титанов», «Сага о Винланде» и «Магическая битва».

Манга «Человек-бензопила», созданная Тацуки Фудзимото, увидела свет в декабре 2018 года. Она победила в категории «Лучшая манга» на двух американских премиях Harvey Awards. Всего было выпущено 18 томов, которые разошлись тиражом свыше 30 млн экземпляров.

Ранее сообщалось, что Шаляпин довел до слез новоиспеченную жену на рынке.