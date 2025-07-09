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Журналистка Ларина о Михалкове: «Хорошими поступками пытается заглушить свою подлючую натуру»

Журналистка Ксения Ларина: театр Михалкова может стать убежищем для Ефремова
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Chris Pizzello/AP

Театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» может стать «убежищем» для актера Михаила Ефремова. С таким мнением выступила журналистка и телеведущая Ксения Ларина (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Оксана Баршева) в беседе с YouTube-каналом «И грянул Грэм».

«Когда я впервые услышала, что Михалков и помог Михаилу Ефремову освободиться по УДО, и принял его на работу, то подумала о том, что театр Михалкова может стать для Миши убежищем. [Работа в театре Михалкова убережет Ефремова] от необходимости совершать мерзкие вещи, открыто присягать СВО и ходить на патриотические концерты с буквой Z во лбу», — высказалась она.

Ларина также назвала режиссера Никиту Михалкова «непростым человеком», который, по ее мнению, в своей жизни совершал как «подлые», так и «прекрасные» поступки.

«Я изучила репертуар театра «Мастерская «12», который Михалков получил наконец-то. Меня поразило, что он ставит спектакль «Страх и нищета в Третьей империи» по Брехту. Это такое произведение о повседневной жизни обычных немцев в эпоху Третьего рейха. Вот, что ставит Михалков», — подчеркнула Ларина.

Журналистка напомнила, что Михалков в отличие от, например, Владимира Машкова не затрагивал тему СВО на своей театральной сцене, а также в кино.

«Михалков очень хочет быть хорошим человеком. Он своими хорошими поступками, может быть, редкими, гуманистическими жестами, пытается заглушить свою подлючую натуру. Как бы торгуется», — заявила Ларина.

Ранее телеведущий Ширвиндт с сарказмом назвал интервью Shaman шедевром.

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