Леонид Якубович рассказал, как долго будет работать в «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович планирует работать в капитал-шоу «Поле чудес» до тех пор, пока программа будет нравиться аудитории и приносить успех телеканалу. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

Якубович подчеркнул, что у всего есть начало и конец, поэтому он относится к продолжительности своей работы в шоу очень философски.

Телеведущий добавил, что никогда не заявлял о своем желании покинуть «Поле чудес». Он подчеркнул, что подобные высказывания являются абсолютным враньем, которые «удивляют извращенным умом».

До этого Якубович признался, что болезненно реагирует даже на мелкое предательство.

Он добавил, что ему нравится работать с четкой целью и не тратить время на лишние объяснения. Якубович подчеркнул, что ему хочется двигаться к цели без «турбулентности» и разочарований.

Продюсер Сергей Дворцов до этого раскрыл размер пенсии телеведущего Леонида Якубовича. Он отметил, что у публичных персон пенсия в Москве составляет в районе 60-80 тысяч рублей, аналогичные деньги может получать и ведущий телепередачи «Поле чудес».

Ранее сообщалось, что с Якубовича взыщут свыше 200 тысяч рублей по делу о неосновательном обогащении.