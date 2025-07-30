Якубович рассказал, как реагирует на предательства на работе

Телеведущий, народный артист России Леонид Якубович признался, что болезненно реагирует даже на мелкое предательство. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

По его словам, он остался ранимым, особенно на работе, несмотря на свой большой профессиональный опыт.

«Вокруг меня собралась такая команда, с которой можно даже не поворачивать голову. И театре, и во время полетов. А когда такой поддержки нет, я испытываю большой дискомфорт. Если ты нацелен на результат, вы оговорили все шаги, а в ответственный момент кто-то сбоит — это раздражает», — сказал артист.

Он добавил, что ему нравится работать с четкой целью и не тратить время на лишние объяснения. Якубович подчеркнул, что ему хочется двигаться к цели без «турбулентности» и разочарований.

Продюсер Сергей Дворцов до этого раскрыл размер пенсии телеведущего Леонида Якубовича. Он отметил, что у публичных персон пенсия в Москве составляет в районе 60-80 тысяч рублей, аналогичные деньги может получать и ведущий телепередачи «Поле чудес».

Ранее сообщалось, что с Якубовича взыщут свыше 200 тысяч рублей по делу о неосновательном обогащении.