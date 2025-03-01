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Продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича

Продюсер Дворцов: телеведущий Якубович получает 60-80 тысяч рублей пенсии
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chbdchbdchbd/YouTube

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл размер пенсии телеведущего Леонида Якубовича. Дворцова цитирует Ura.ru.

Он отметил, что у публичных персон пенсия в Москве составляет в районе 60-80 тысяч рублей, аналогичные деньги может получать и ведущий телепередачи «Поле чудес».

«Так что у Леонида Аркадьевича с этим вопросом все хорошо, он достаточно обеспеченный», — заверил Дворцов.

До этого СМИ сообщали, что в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья якобы располагается тайный замок Якубовича стоимостью в миллиард рублей.

Накануне 79-летний Якубович отшутился от слухов о тайном замке и нескольких элитных квартирах.

«Баня площадью две тысячи квадратных метров с бассейном и газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой», — сказал он.

Ранее Лолита раскрыла размер своей пенсии.

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