На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С Якубовича взыщут свыше 200 тысяч рублей по делу о неосновательном обогащении

«Звездач»: бильярный бизнес Якубовича проиграл суд на 219 тысяч рублей
close
chbdchbdchbd/YouTube

Компания «Бильярдная Мануфактура «Барсков и к°» телеведущего Леонида Якубовича проиграла суд по иску о неосновательном обогащении. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как сообщает СМИ, базой для иска послужили нарушения условий договора аренды недвижимого имущества. Решение вынес Арбитражный суд Калининградской области. Требования истца были удовлетворены в полном объеме, а также с фирмы Якубовича взыскали 219 тыс. рублей. Другие детали дела не раскрываются.

По данным СМИ, Леонид Якубович входит в состав учредителей ООО «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°». Ему принадлежат 24 процента акций компании. Этот бизнес занимается изготовлением бильярдных столов, аксессуаров к игре и дизайном интерьеров.

При этом в марте 2025 года официальный представитель Якубовича Табриз Шахиди опровергал то, что телеведущий является учредителем бильярдной в России. Он называл эту информацию «очередной порцией ереси и бреда». Якубович также не владеет особняком в Подмосковье стоимостью миллиард рублей и пятикомнатной квартирой в Москве, уточнял представитель.

Ранее сообщалось, что 78-летний Бари Алибасов отказался от музыки ради модного кафе у дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами