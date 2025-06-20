С Якубовича взыщут свыше 200 тысяч рублей по делу о неосновательном обогащении

Компания «Бильярдная Мануфактура «Барсков и к°» телеведущего Леонида Якубовича проиграла суд по иску о неосновательном обогащении. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как сообщает СМИ, базой для иска послужили нарушения условий договора аренды недвижимого имущества. Решение вынес Арбитражный суд Калининградской области. Требования истца были удовлетворены в полном объеме, а также с фирмы Якубовича взыскали 219 тыс. рублей. Другие детали дела не раскрываются.

По данным СМИ, Леонид Якубович входит в состав учредителей ООО «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°». Ему принадлежат 24 процента акций компании. Этот бизнес занимается изготовлением бильярдных столов, аксессуаров к игре и дизайном интерьеров.

При этом в марте 2025 года официальный представитель Якубовича Табриз Шахиди опровергал то, что телеведущий является учредителем бильярдной в России. Он называл эту информацию «очередной порцией ереси и бреда». Якубович также не владеет особняком в Подмосковье стоимостью миллиард рублей и пятикомнатной квартирой в Москве, уточнял представитель.

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