Актер из «Темного рыцаря» умер на пляже в Израиле

Израильский актер Алон Абутбул, известный зрителям по фильмам «Рэмбо 3» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», а также сериалу «Твин Пикс», умер на пляже. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, 60-летний актер скончался на пляже Хабоним на севере Израиля. После плавания в море он вышел на пляж, а затем потерял сознание прямо на глазах у туристов. В публикации говорится, что в последнее время Абутбул жаловался на плохое самочувствие.

Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать актера, однако не смогли спасти ему жизнь.

Алон Абутбул был не только актером, но и режиссером, сценаристом, продюсером и мастером озвучки. Он был удостоен ряда престижных премий и кинонаград, в том числе премии «Офир», также известной как израильский «Оскар». На счету артиста более 100 проектов. В том числе он исполнил одну из ролей в фантастическом боевике «Темный рыцарь: Возрождение легенды», где его партнерами по съемочной площадке стали Кристиан Бэйл, Том Харди и Гэри Олдман. Последний сериал с участием Абутбула вышел в 2025 году.

Отмечается, что у Абутбула остались жена и четверо детей. Причина его внезапной смерти не сообщается.

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