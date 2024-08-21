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Комик Слава Комиссаренко о жизни в Стамбуле: «Очень тяжело»

Разыскиваемый КГБ Белоруссии комик Комиссаренко сравнил с хаосом жизнь в Турции

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Слава Комиссаренко/YouTube.com

Стендап-комик Слава Комиссаренко сравнил жизнь в Турции с абсолютным хаосом. Свое мнение белорусский комик высказал на личном YouTube-канале.

В Стамбуле Комиссаренко прожил год. Он назвал Турцию страной контрастов. По его словам, там можно увидеть не только роскошные особняки, но и трущобы.

Также юморист рассказал, что в Турции часто нарушают закон. Комиссаренко вспомнил, как не смог положить деньги на счет в банке, поскольку здание финансового учреждения «снесли бульдозером».

«Жить в Стамбуле очень тяжело. Очень тяжело, особенно с таким лицом, на котором написано: «обмани-ка меня хорошенечко», — пошутил комик.

До этого Комиссаренко обвинили по трем уголовным статьям, в том числе в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Комику может грозить до шести лет лишения свободы.

В ноябре 2023 года полиция сорвала его концерт в Чехии. Комик завершил концерт шуткой, после чего сотрудники правоохранительных органов попросили зрителей как можно скорее покинуть помещение.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии из-за шуток про Лукашенко. Тогда же ему запретили выступать на родине.

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