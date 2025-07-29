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У Аниты Цой вырос долг перед налоговой

Певица Анита Цой задолжала налоговой службе более 600 тысяч рублей
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Юлия Бедеров/YouTube

У певицы Аниты Цой вырос долг перед налоговой службой. Это выяснил Telegram-канал «Звездач».

Согласно информации издания, сейчас артистка должна выплатить долг в размере 625 тысяч 402 рубля. Еще в июле долг составлял 264 тысячи рублей.

10 июля стало известно, что у ИП Аниты Цой имеются долги перед Федеральной налоговой службой.

8 октября 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. ФНС приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации. Сама Цой призналась, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса.

ООО «Фудстар» занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса, созданные по авторским рецептам самой певицы. Среди товаров есть как варенье, так и кимчи по-корейски. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.

9 июня Анита Цой выиграла в суде более 800 тысяч рублей. ООО «Галерея Мастер», генеральным директором и учредителем которого является Цой, отсудила у ООО «Агат» 829 тысяч 96 рублей за неосновательное обогащение. Также суд взыскал с фирмы 46 тысяч 455 рублей расходов по госпошлине.

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева снизила ценник на корпоративы после «голой» вечеринки.

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