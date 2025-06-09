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Анита Цой выиграла почти миллион рублей в суде

Певица Анита Цой отсудила более 800 тыс. рублей у ООО «Агат»
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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певица Анита Цой выиграла в суде более 800 тысяч рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

ООО «Галерея Мастер», генеральным директором и учредителем которого является Цой, отсудила у ООО «Агат» и 829 тысяч 96 рублей за неосновательное обогащение. Также суд взыскал с фирмы 46 тысяч 455 рублей расходов по госпошлине.

Подробности дела неизвестны.

В документах, предоставленных «Газете.Ru», уточняется, что решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в предусмотренные законом сроки.

8 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. ФНС приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации. Сама Цой призналась, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса. Певица уточнила, что сейчас все хорошо работает.

ООО «Фудстар» занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса, созданные по авторским рецептам самой певицы. Среди товаров есть как варенье, так и кимчи по-корейски. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.

Ранее у Деревянко обнаружили долг почти на полмиллиона рублей.

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