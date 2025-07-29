Настя Ивлеева снизила ценник на корпоративы после «голой» вечеринки

Блогерша Настя Ивлеева снизила ценник на корпоративы до 400 тысяч рублей

Блогерша Настя Ивлеева снизила ценник за частные мероприятия после скандала с «голой» вечеринкой. Об этом пишет Super.ru.

Согласно информации издания, теперь выступление Ивлеевой на корпоративе обойдется в 400 тысяч рублей. Раньше звезда была готова выступать перед гостями за 7 миллионов рублей.

Также Ивлеева начала зарабатывать на рекламе в своем Telegram-канале — относительно недавно она переформировала личный блог в авторское медиа, куда набрала команду журналистов. Стоимость рекламного поста в канале «НАСТЕЖЬ» составляет около 300 тысяч рублей. Реклама с участием самой Ивлеевой обойдется в 2,5 раза дороже.

Блогерша вышла из своих бизнесов — ранее она зарабатывала на ресторане, лапшичной и бренде снеков. Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу про жизнь на ферме.

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Арсений Бородин признался, что не общается с Ивлеевой после расставания.