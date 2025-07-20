Женщина вышла замуж за миллионера и спустя сутки стала богатой вдовой

В Ирландии 75-летний миллионер тайно женился на своей сиделке и умер через день

В Ирландии женщина вышла замуж за 75-летнего фермера-миллионера и на следующий день стала вдовой, унаследовав все его состояние. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

В статье говорится, что в январе 2023 года у Джо Грогана диагностировали рак крови. 14 апреля того же года он тайно женился на своей сиделке Лизе Флаэрти, которая была на 26 лет его моложе. Родственники миллионера не знали ни о свадьбе, ни о его отношениях с сиделкой.

На следующий день после бракосочетания фермер скончался. В результате однодневного замужества Лиза получила в наследство ферму площадью 89 га стоимостью €5,5 млн (полмиллиарда рублей).

Семья покойного потребовала провести расследование в связи со внезапной кончиной родственника. Однако власти Ирландии отклонили просьбу, заявив, что причиной смерти Грогана могла стать инфекция.

До этого в Великобритании богатый 91-летний пенсионер фактически лишил невестку и внучек наследства, так как обиделся на них. Известно, что Фредерик Уорд-старший скопил около 500 тысяч фунтов стерлингов (57,8 млн рублей), но пяти внучкам и невестке (вдове его старшего сына) из этих денег досталось только по 50 фунтов стерлингов (около 6 тыс. рублей). В качестве причины завещания такой скромной суммы мужчина указал, что родственницы почти не навещали его в последние годы. Основная часть наследства перешла к двум младшим сыновьям Уорда.

Ранее стало известно, что Пэрис Хилтон лишилась наследства.