«Я ее обожаю»: Шаляпин ответил Успенской, отвергнувшей его ухаживания

Певица Любовь Успенская отвергла ухаживания Прохора Шаляпина, заявив, что он для нее слишком стар. По мнению артиста, это заявление было шуткой. В беседе с Общественной Службой Новостей он пообещал последовать ее совету и поискать кого-то постарше, а также заявил, что в данный момент сердце уже занято.

Шаляпин подчеркнул, что у Успенской прекрасное чувство юмора, что она и доказала своими словами о разнице в возрасте.

«Я ее обожаю и нисколько не обижаюсь на слова о том, что я уже не первой свежести, — заявил артист. — Да, вот так получается, что и я теперь старичок, что поделать, поэтому я и стараюсь больше отдыхать и меньше работать, чтобы совсем не сдать».

По словам певца, слова Успенской не помешают ему хорошо к ней относиться, однако флиртовать с ней он больше не будет, чтобы не закрывать дорогу более молодым кавалерам. Шаляпин заявил о планах последовать ее совету и поискать себе кого-то постарше. В то же время он признался, что пока не готов к любовным приключениям даже с «очень богатыми пенсионерами», так как его сердце уже занято.

Напомним, Любовь Успенская отказала певцу Прохору Шаляпину, попытавшемуся пофлиртовать с ней на сцене VK Fest – она заявила, что слишком молода для него, а он уже старый.

Ранее Прохор Шаляпин обвинил Виктора Дробыша в предательстве.