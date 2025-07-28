Прохор Шаляпин женился на кондитере

Шоумен Шаляпин женился на телеведущей Вашуриной и представил ее Волочковой

Шоумен Прохор Шаляпин женился на телеведущей Ольге Вашуриной в рамках проекта «Свадьба вслепую». Об этом «Газете.Ru» сообщил телеканал «Пятница!».

По правилам проекта незнакомые друг другу люди женятся и проводят вместе неделю, чтобы решить, продолжать ли отношения.

Вашуриной 37 лет, она — кондитер из Балашихи, победительница первого сезона шоу «Кондитер», соведущая Рената Агзамова в шоу «Кондитер». Замужем она никогда не была, воспитывает двух дочек: старшей Ладе 14 лет, младшей Марте — 11.

«Я бы точно не хотела, чтобы мой муж был эстрадным певцом. Для меня люди творческие немножечко избалованные, распущенные. Сегодня одна муза, завтра другая», — строго говорит Вашурина.

Во время совместной недели Ольга познакомила Прохора с дочкой, а Прохор Ольгу — с мамой и своей подругой Анастасией Волочковой. Балерина осталась недовольна знакомством и заявила, что лучше нее у Прохора женщин не будет.

«С Ольгой они немножко диссонируют. И если завтра они примут решение не быть вместе, то Прохор окажется у меня в бане!» — пообещала она.

Реалити «Свадьба вслепую» с ведущим Романом Каграмановым стартует на Пятнице 31 июля и будет выходить по четвергам в 19:00, выпуск с Шаляпиным и Вашуриной выйдет в эфир в августе.

41-летний Шапяпин был женат трижды. Впервые он женился на однокурснице, но брак продлился недолго, вторая жена Лариса Копенкина была на 28 лет старше Шаляпина. Третьей женой артиста стала Татьяна Дэвис, миллионерша из Канады, которая была старше него на 9 лет. Ее не стало вскоре после свадьбы из-за последствий ковида.

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