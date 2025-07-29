Дженнифер Лопес отказалась выступать в России за $1 млн из-за боязни критики Запада

Mash: певица Лопес заявила о готовности выступить в РФ за $1 млн после СВО

Американская певица Дженнифер Лопес вела переговоры о возможном выступлении в России, но отказалась из-за боязни столкнуться с критикой со стороны Запада. Об этом сообщает Mash.

Представители Лопес и российские организаторы, как сообщает Telegram-канал, практически договорились – назначили дату на август, а также согласовали гонорар в размере не менее $1 млн (почти 80 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»)

«Команда певицы ушла думать и вернулась с отказом. Мол, пока в стране СВО, у Лопес слишком большие репутационные риски», — сказано в посте.

Как сообщает Mash, Лопес готова выступить в России по завершении конфликта на Украине. Также предполагается, что переговоры с командой Лопес вело концертное агентство PMI: его директор Евгений Финкельштейн не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию в беседе с Mash.

1 августа состоится выступление Дженнифер Лопес в Казахстане. Билеты на концерт в Астане раскупили менее чем за четыре часа, поэтому было принято решение о проведении второго мероприятия в Алма-Ате. Оно пройдет 10 августа на центральном стадионе города.

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