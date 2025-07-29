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Рэпера Гуфа признали угрозой нацбезопасности Украины

Украина внесла рэпера Гуфа в список угроз национальной безопасности
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Владимир/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) включен в перечень лиц, которые, как считают власти Украины, угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы украинского ведомства.

Кроме того, исполнитель внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Там говорится, что музыкант якобы вел «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму, а также «сознательно нарушил госграницу Украины на Донбассе».

16 июля сообщалось, что народный артист России Сергей Гармаш с 2022 года внесен в базу сайта «Миротворец». Отмечалось, что актер попал туда за якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушение ее границ с целью проникновения в Крым.

В список лиц, «создающих угрозы национальной безопасности», который ведут власти Украины с 2015 года, также входят: Иван Охлобыстин, Олег Газманов, Никита Михалков, Григорий Лепс, Никита Джигурда и другие артисты. В июне в этот перечень попал комик и телеведущий Азамат Мусагалиев.

Ранее «Бурановских бабушек» внесли в базу «Миротворца».

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