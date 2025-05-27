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В Казахстане согласовали дату второго концерта Дженнифер Лопес

Второй концерт Дженнифер Лопес в Казахстане состоится в Алма-Ате 10 августа
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Mario Anzuoni/Reuters

Организаторы второго концерта в Казахстане американской певицы Дженнифер Лопес договорились с футбольным клубом «Кайрат» о переносе матча 10 августа на центральном стадионе в Алма-Ате на другую дату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компаний First Media Group и CA Entertainment, которые организовывают концерт.

Таким образом, концерт состоится, продажи билетов начнутся 28 мая.

Организаторы отметили, что принятое сторонами решение «с учетом высокой заинтересованности зрителей и международного значения мероприятия» позволит обеспечить проведение концерта Дженнифер Лопес в ранее анонсированные сроки, а также сохранить комфортные условия для футбольной и культурной аудитории.

Первое выступление американской певицы в Казахстане состоится в Астане 1 августа. После начала продажи билетов онлайн-сервис не выдержал потока желающих и произошел сбой. В итоге их раскупили менее чем за четыре часа. Решение о проведении второго мероприятия в Алма-Ате приняли на фоне ажиотажа.

До этого Дженнифер Лопес спровоцировала слухи о новом романе. Певицу засняли с актером Бреттом Голдстином на съемочной площадке. По информации журналистов, артист держал коллегу под руку и с улыбкой на лице общался в перерывах между дублями.

Ранее стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках».

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