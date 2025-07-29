С Петросяна и Степаненко требуют полмиллиона рублей из-за развода

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст РФ) требует 582 тыс. рублей по делу о разделе имущества супругов при разводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В конце июля Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ обратился в суд с требованием взыскать со знаменитых экс-супругом долг. Поводом стало то, что пара не рассчиталась за экспертизу по оценке имущества — квартир, домов, антиквариата, книг, машин и прочего. Список ценностей занял около 1000 страниц, имущество бывшие супруги разделили поровну.

Первое заседание суда состоится 29 июля. Как сообщало издание «СтарХит», ни Степаненко, ни Петросян не хотят добровольно брать на себя обязательства по выплате денег.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. В декабре 2019-го юморист женился на Татьяне Брухуновой. Ему было тогда 74 года, молодой жене — 30. В браке за это время родилось двое детей.

В начале июля «Газета.Ru» рассказывала о семейной жизни Петросяна и Брухуновой.

Ранее дочь Ляйсан Утяшевой София призналась, что трижды видела мать плачущей.