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Дочь Утяшевой раскрыла, сколько раз видела мать плачущей: «Устала, что не смогла сдержать слезки»

Дочь Ляйсан Утяшевой София призналась, что трижды видела мать плачущей
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Кадр из видео/FAMETIME TV/YouTube

Дочь телеведущей Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли София рассказала, что трижды видела мать плачущей. Это 10-летняя наследница звездной четы раскрыла в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

В беседе с Лаурой Джугелией Утяшева не смогла сдержать слез, когда говорила о тяжелом детстве — побоях от отца, страдающего алкоголизмом. София уточнила, что наблюдает за тем, как мать плачет, в третий раз.

«Второй был от счастья: я на день рождения прочитала маме стих, который придумала с папой. А в другой раз мне было семь лет, я как-то очень плохо себя вела и не слушалась, а мама уже так устала, что не смогла сдержать слезки», — призналась София.

Утяшева пояснила, что последний инцидент произошел, когда дочь сильно ударилась подбородком и рассекла его.

«Я испугалась и расстроилась, а пока ехала детская скорая, то уже все в голове себе [на придумывала]. Я понимала, что все в порядке, но просто эта кровь… И в первый раз… Сто раз вспомнила, как у меня мама на кухне ревела, когда я с ободранными коленками приходила», — поделилась знаменитость.

Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, шоумен сделал предложение гимнастке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 12-летний сын Роберт и 10-летняя дочь София.

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