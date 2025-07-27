На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макаревич вспомнил, как акула «чуть не сожрала жену»

Музыкант Макаревич рассказал, что акула могла прокусить пополам его жену Эйнат
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в беседе с YouTube-проекту «И Грянул Грэм», что его супруга — Эйнат Кляйн — чудом осталась жива после укуса акулы.

«В течение жизни я удовлетворил свою любовь к акулам в полной мере: в последний раз чуть не сожрали мою жену, и я пообещал быть поаккуратнее. Сам за себя-то я отвечу, а жену было бы жалко», — заявил музыкант.

По словам Макаревича, семья спускалась с инструкторами, чтобы понаблюдать за тигровой акулой длиной 3.5 метра. В какой-то момент животное «тяпнуло» Кляйн за кислородный баллон. Музыкант считает, что если бы животное укусило чуть ниже, «то девочку перекусило бы пополам».

«Для меня была неожиданной моя реакция: я находился в метрах трех, надо было броситься, но я окаменел, а в голове застряла мысль: «Вот так оно и бывает!» Мальчик с девочкой, которые нас туда привели, бросились на акулу», — отметил артист.

Макаревич признался, что акула отошла от его жены «очень недовольная», а потом пара выбралась на берег. Уже на суше Кляйн нашла зуб акулы, из которого сделала себе перстень.

Ранее Андрей Макаревич заявил, что изгрыз бы себя на месте президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами