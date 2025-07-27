Макаревич вспомнил, как акула «чуть не сожрала жену»

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в беседе с YouTube-проекту «И Грянул Грэм», что его супруга — Эйнат Кляйн — чудом осталась жива после укуса акулы.

«В течение жизни я удовлетворил свою любовь к акулам в полной мере: в последний раз чуть не сожрали мою жену, и я пообещал быть поаккуратнее. Сам за себя-то я отвечу, а жену было бы жалко», — заявил музыкант.

По словам Макаревича, семья спускалась с инструкторами, чтобы понаблюдать за тигровой акулой длиной 3.5 метра. В какой-то момент животное «тяпнуло» Кляйн за кислородный баллон. Музыкант считает, что если бы животное укусило чуть ниже, «то девочку перекусило бы пополам».

«Для меня была неожиданной моя реакция: я находился в метрах трех, надо было броситься, но я окаменел, а в голове застряла мысль: «Вот так оно и бывает!» Мальчик с девочкой, которые нас туда привели, бросились на акулу», — отметил артист.

Макаревич признался, что акула отошла от его жены «очень недовольная», а потом пара выбралась на берег. Уже на суше Кляйн нашла зуб акулы, из которого сделала себе перстень.

Ранее Андрей Макаревич заявил, что изгрыз бы себя на месте президента.