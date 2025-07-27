Галкин о выступлении Слепакова на фестивале Вайкуле: «Блестяще»

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) похвалил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) за выступление на фестивале Лаймы Вайкуле, проходящем с 25 по 27 июля в Юрмале.

«Блестяще», — написал коллега, сопроводив публикацию смеющимся эмодзи.

Также Галкин опубликовал само выступление Слепакова, в котором тот поностальгировал о том, как фестиваль проходил ранее — до начала СВО.

«Здесь бегал Светлаков за Галустяном, и Ургант здесь шутил с Мартиросяном. Блистал здесь Винокур, сиял Хазанов. Батруху здесь потр*хивал Харламов…» — спел Слепаков, а под конец посетовал: «А ныне шутят здесь под шум прибоя только двое».

Выступление Семена Слепакова состоялось на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025 26 июля, а днем ранее на латвийскую сцену выходил фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).

Также мероприятие посетили певица Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, который продемонстрировал журналистами свои знания украинского языка. Юморист заверил на смеси русского и украинского языков, что хотел бы выступить в Киеве, «если разрешат».

Ранее сообщалось, что от Лазаревой хотели отписаться дети из-за нового закона в РФ.