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Родион Газманов нашел редкое детское фото с Децлом

Певец Газманов показал архивный кадр с маленьким рэпером Децлом
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rodder13/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Родион Газманов нашел свое редкое детское фото с рэпером Децлом. Архивный кадр он показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Точно не помню, где это мы, но отлично помню с кем. А мальчишка на руках у папы [Олега Газманова] — как раз Децл», — написал он.

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

В феврале 2025 года рэпер Птаха рассказал, что отличало его коллегу по сцене Децла от других представителей хип-хоп-культуры.

В мае продюсер Александр Толмацкий в интервью «Газете.Ru» заявил, что не планирует общаться со своим внуком Тони, отцом которого является рэпер Децл. 19-летний сын Децла Антоний учится в МГУ на факультете журналистики.

Ранее на Евгения Петросяна и Елену Степаненко подали в суд.

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