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Птаха рассказал, что отличало Децла от других рэперов

Рэпер Птаха: уход Децла сделал его легендой

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Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) рассказал, что отличало его коллегу по сцене Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) от других представителей хип-хоп-культуры. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Птахи, с ним и Децлом работал один концертный директор — Павел Беленец. Рэперы встречались на общих концертах, общались в самолетах, хоть и не дружили.

«Производил хорошее, очень доброе впечатление, хотя сначала я относился к нему скептически. Считал, что это адаптация Lil Bow Wow для России», — сказал он.

Птаха считает, что молодым артистам стоит поучиться у Децла целеустремленности, работоспособности.

«Работать надо много, пробиваться, но оставаться трушным. Он был более трушным, чем те, кто причисляет себя к хип-хопу. Жаль, что он ушел. Но его уход сделал его легендой. Очень печально, парень был хороший», — сказал артист.

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

Накануне музыкальный критик назвал причины популярности Децла.

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