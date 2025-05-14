«Позволил себе гадости»: отец Децла открестился от своего внука

Продюсер Александр Толмацкий в интервью «Газете.Ru» заявил, что не планирует общаться со своим внуком Тони, отцом которого является рэпер Децл, ушедший из жизни в 2019 году.

«Так случилось, что мой внук повел себя крайне негативно: он позволил себе ряд гадостей в мой адрес, после чего я перестал с ним вообще разговаривать. <...> Нет, конечно, [сейчас не поддерживаю с ним отношения] — и больше не буду. Вы знаете, тут уже что-то поменять очень сложно. Тем не менее — сейчас я делаю все для того, чтобы сохранить память о своем сыне. Делаю разные проекты, и все они абсолютно вне коммерции. Так, между нами, это сплошной затратный механизм», — поделился Толмацкий-старший.

19-летний сын Децла Антоний учится в МГУ на факультете журналистики. Он объяснял, что выбрал такое направление как «подспорье для будущей профессии». По словам Антония, делом жизни для него по-прежнему остается музыка — свой дебютный трек он представил еще в 2021 году.

Полное интервью с Александром Толмацким читайте здесь.

Ранее Толмацкий-старший опроверг слухи о конфликте с Децлом перед его уходом.