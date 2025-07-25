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Путин передал все акции издательства «Художественная литература» Союзу писателей РФ

Путин передал акции издательства «Художественная литература» Союзу писателей РФ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Союзу писателей РФ издательства «Художественная литература». Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче общероссийской общественной организации «Союз писателей России» <...> 100% акций акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» (г. Москва)», — говорится в указе.

Сообщается, что передача акций должна состояться в течение полугода со дня подписания. Напомним, с этой инициативой выступил председатель правления писательского объединения Николай Иванов в ходе заседания Совета по культуре и искусству, 25 марта.

«Художественная литература» --издательство, основанное в 1930 году, которое создавалось при активном участии писателя Максима Горького. В двадцатом веке оно являлось крупнейшим в сфере издания художественных произведений на русском языке. Под ее эгидой были запущены издательские серии «Библиотека всемирной литературы», «Библиотека классики» и «Классики и современники».

До этого советник президента Елена Ямпольская сообщила, что в России изменят школьную программу по литературе — туда войдет больше произведений представителей народов страны. По ее словам, с первого по 4 класс будут читать сказки и легенды народов России.

С 5-го по 11-й в каждом классе будет представлен один автор из числа представителей народов России. В свою очередь, зарубежную литературу школьникам будут «подавать» через знакомство с работавшими над ней переводчиками, добавила советник президента.

Ранее было названо насколько подорожают книги в 2025 году.

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