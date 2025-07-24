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Школьную программу по литературе в России изменят

Ямпольская: литературу народов России будут изучать в школах каждый год
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В России изменят школьную программу по литературе — туда войдет больше произведений представителей народов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента Елену Ямпольскую.

«С первого по 4 класс — сказки и легенды народов России. Это чудесно и всегда очень атмосферно, это определенный колорит и аромат, это очень раздвигает горизонт», — поделилась она.

С 5-го по 11-й, продолжила Ямпольская, в каждом классе будет представлен один автор из числа представителей народов России — Муса Джалиль, Расул Гамзатов, Юрий Рытхэу.

В свою очередь, зарубежную литературу школьникам будут «подавать» через знакомство с работавшими над ней переводчиками, добавила советник президента.

В учебниках по литературе будут темы, которые будут повторяться каждый год — к примеру, в конце апреля школьники будут изучать произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

Ранее были названы самые популярные нон-фикшн-книги для подростков в РФ.

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