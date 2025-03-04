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Названо насколько подорожают книги в 2025 году

АСКР и Книжная индустрия: в 2025 году книги в России могут подорожать на 15-20%
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Отпускные цены издательств по итогам 2025 года на книги могут повыситься на 15–20%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации книгораспространителей России (АСКР) и журнала «Книжная индустрия».

Отмечается, что по итогам 2024 года себестоимость производства книг уже повысилась на 15% относительно 2023 года. Стоимость типографских услуг за год выросла на 17,9%, бумаги — на 12,6%, расходных материалов — на 11,2%, редакционных услуг — на 9,3%.

В среднем одна книга в конце 2024 года стоила 510,7 рубля, что больше на 12,2% относительно года ранее. В 2023 года показатель был равен 455 рублям за единицу. В группе «Альпина» и издательстве «Росмэн» рост цены за прошлый год объяснили производственными издержками.

В АСКР выразили опасения, что из-за продолжения роста цен в 2025 году покупатели перейдут из розничных книжных магазинов на маркетплейсы, где разница цен с офлайн-каналом в период акций и распродаж может достигать 50–70%.

В конце февраля кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин сообщил, что объемные и недорогие товары — мебель, верхняя одежда недорогого сегмента — подорожают до 10% из-за новых требований Ozon к продавцам.

Ранее в Совфеде предложили экономичные хобби для многодетных семей.

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