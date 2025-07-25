В России может появиться новый памятник Жириновскому

В России может появиться новый памятник политику Владимиру Жириновскому. С такой инициативой обратился к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину депутат Заксобрания Антон Ананьин.

Он отметил, что в 2026 году исполняется 80 лет со дня рождения основателя ЛДПР Жириновского, обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мероприятий, посвященных празднованию юбилея.

«Прошу поддержать нашу инициативу по присвоению одному из безымянных скверов Нижнего Новгорода имени Владимира Жириновского и установлении на нем памятника политику», — написал Ананьин.

Строительство памятника планируется осуществлять за счет частных вложений.

Ананьин указал на то, что памятник Жириновскому уже есть в Москве.

В 2024 году сообщалось, что памятник Владимиру Жириновскому могут открыть в Севастополе.

Ранее стало известно о появлении еще одного памятника Иосифу Сталину в России.