Еще один памятник Сталину может появиться в России

В России может появиться еще один памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщило издание CherInfo.

Отделение КПРФ в Череповце выступило с инициативой увековечить Сталина и направило официальное обращение к губернатору Вологодской области Георгию Филимонову с предложением установить памятник советскому вождю на центральной аллее в парке Победы.

Член череповецкого отделения партии Игорь Яровой заявил, что партийцы считают установку монумента «моральным долгом перед историей». В партии также выдвинули предположение, что установка памятника станет ответом тем, кто «не понимает перемен, происходящих в государстве и мире».

В декабре 2024 года памятник Сталину открыли в областном центре — Вологде. Он установлен у здания музея «Вологодская ссылка — в этом доме Иосиф Джугашвили провел несколько месяцев. Инициаторами вологодского проекта монумента также были местные коммунисты.

Сам документ пока находится на рассмотрении в Белом доме Череповца. Решения по возведению скульптуры еще не принято.

В начале июля суд обязал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть бюджету 10,5 млн рублей.

Ранее в Вологодской области появился еще один памятник Сталину.