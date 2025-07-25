Мадагаскар стал участником «Интервидения»

Дуэт Denise и D-Lain представит Мадагаскар на «Интервидении»

Островное государство Мадагаскар стало участником международного музыкального конкурса «Интервидение». Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

«Мадагаскар присоединился к международному музыкальному конкурсу «Интервидение», став еще одной страной-участницей конкурса. Честь представлять островное государство выпала звездному дуэту Denise и D-Lain», — рассказали в «Интервидении».

Певица Denise в 2014 году выиграла конкурс «Таланты острова Африка» и получила контракт с Universal Music. При этом она отказалась от мировых гастролей в пользу большого тура по Африке. После исполнительница стала сооснователем известного музыкального фестиваля Мадагаскара.

Ратолоджанари Лалайна Жосиа (D-lain) в 2009 году его стал лучшим госпел-вокалистом страны, а в 2012 году победил в конкурсе Castel Live Opera, обойдя представителей восьми других африканских стран.

Конкурс «Интервидение'25» пройдет 20 сентября в Москве. Указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин.

На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Первым послом конкурса стал певец Дима Билан.

Недавно на конкурс пригласили КНДР.

Ранее появился клип Shaman к «Интервидению».