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Появился клип певца Shaman к «Интервидению»: «Нафталин жуткий»

В клипе певца Shaman к «Интервидению» появляется слово «любовь» на разных языках
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В сети появился клип певца Shaman (он же — Ярослав Дронов) на песню «Прямо по сердцу», которую артист планирует исполнить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Ролик опубликован в Telegram-канале «Рамузыка».

Премьера клипа, судя по ролику, состоялась в прямом эфире Первого канала, а кинотеатральный показ пройдет 20 июля на Новом Арбате в кинотеатре «Октябрь».

В музыкальном ролике Дронов предстал перед зрителями в образе странника, который полез на гору в надежде найти любовь. По сюжету в конце видео лирический герой встречается с возлюбленной, а затем в ролике появляется слово «любовь» на языках участников конкурса.

«Shaman, конечно, мощно поет. Но нафталин жуткий»; «Как будто бы слизано с песни Лазарева и Билана: и клип, и песня»; «Лучше, чем ожидалось», — поделились мнением интернет-пользователи под постом.

Конкурс пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве, указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

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