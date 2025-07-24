Названа дата прощания с Кириллом Датешидзе

Прощание с актером театра и кино, театральным режиссером и педагогом Кириллом Датешидзе состоится 27 июля в Петербурге. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на друга Датешидзе Владимира Котова.

Церемония прощания и отпевание состоятся на Смоленском кладбище, уточнил он.

Датешидзе не стало накануне на 79-м году жизни после трехлетней борьбы с раком.

Котов еще в феврале рассказывал, что у Датешидзе случился рецидив после лечения болезни.

За время своей карьеры артист служил в Ленинградском театре драмы и комедии, а также Санкт-Петербургском академическом театре комедии. Снялся в более чем 40 фильмах и сериалах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Империя под ударом», «Литейный» и «Черный ворон».

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