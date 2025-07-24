На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа дата прощания с Кириллом Датешидзе

Отпевание актера и режиссера Датешидзе пройдет на Смоленском кладбище
true
true
true
close
Драматический театр «Комедианты»

Прощание с актером театра и кино, театральным режиссером и педагогом Кириллом Датешидзе состоится 27 июля в Петербурге. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на друга Датешидзе Владимира Котова.

Церемония прощания и отпевание состоятся на Смоленском кладбище, уточнил он.

Датешидзе не стало накануне на 79-м году жизни после трехлетней борьбы с раком.

Котов еще в феврале рассказывал, что у Датешидзе случился рецидив после лечения болезни.

За время своей карьеры артист служил в Ленинградском театре драмы и комедии, а также Санкт-Петербургском академическом театре комедии. Снялся в более чем 40 фильмах и сериалах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Империя под ударом», «Литейный» и «Черный ворон».

Ранее не стало художника Александра Шапошникова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами