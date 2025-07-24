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Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» Кирилл Датешидзе

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе умер в 78 лет от тяжелой болезни
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«Кинотелефильм» при участии компании «Студия Чеховъ»

На 79-м году жизни умер актер, театральный режиссер и педагог Кирилл Датешидзе. О его смерти сообщили ученики из «Мастерской К.Л. Датешидзе».

По имеющимся данным, в последние годы Датешидзе боролся с онкологическим заболеванием. В начале 2025 года у него произошло обострение, после чего близкие и воспитанники собирали средства на лечение. Однако спасти артиста не удалось.

Воспитанники режиссера поблагодарили всех, кто оказывал поддержку и помощь, отметив, что память о наставнике живет в каждом из них.

Кирилл Датешидзе был известен широкому зрителю в первую очередь по ролям в популярных сериалах, в том числе «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный». Помимо актерской карьеры он активно занимался режиссурой и педагогикой, подготовив множество профессиональных артистов и внес значительный вклад в развитие российского театра.

На днях скончалась советская и российская актриса театра и кино Татьяна Егорова после продолжительной болезни. Она была членом Союза кинематографистов, снялась в десятках фильмов, в том числе «Служебный роман», «Безумный день, или женитьба Фигаро» и «Журавль в небе».

Ранее в возрасте 76 лет умер музыкант Оззи Осборн.

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