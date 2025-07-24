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Стали известны обстоятельства смерти звезды «Улиц разбитых фонарей»

Актер Котов: на фоне лечения рака у Датешидзе развилась анемия
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«Кинотелефильм» при участии компании «Студия Чеховъ»

Актер Владимир Котов сообщил, что его коллега актер и режиссер Кирилл Датешидзе скончался после трехлетней борьбы с раком. Об обстоятельствах смерти Датешидзе сообщает aif.ru со ссылкой на соцсети Котова.

Еще в феврале Котов сообщал, что у Датешидзе произошел рецидив болезни.

«Теперь Кирилл проходит новое обследование и совсем скоро понадобятся средства на платную химиотерапию и дальнейшее платное лечение», — писал он.

Через месяц на фоне лечения рака артиста развилась тяжелая анемия, и врачи были вынуждены отменить последнюю процедуру химиотерапии. Рак перешел в четвертую стадию, а переливание крови временно поддерживало состояние больного. Спасти Датешидзе не удалось.

Всего актер и режиссер снялся в 40 проектах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», и другие. О его смерти на 80-м году жизни сообщили 24 июля ученики мастерской Датешидзе.

Ранее художник Александр Шапошников умер за день до своей выставки.

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