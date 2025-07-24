Москвичи смогут посмотреть кино под открытым небом

На Северном речном вокзале в рамках проекта «Лето в Москве» открылся кинотеатр под открытым небом, в котором можно будет посмотреть эксклюзивные премьеры и фильмы российского и зарубежного кинематографа, сообщается на сайте mos.ru.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, Северный речной вокзал является одним их любимых мест для отдыха у жителей и гостей столицы.

«Стараемся организовывать для посетителей как можно больше развлечений — это тематические фестивали и праздники, еженедельные спортивные тренировки и многое другое», — сказал он.

Сеансы будут проходить с четверга по воскресенье в 18:00 и 23:00.

Кинотеатр оборудован мягкими сиденьями, а все желающие могут бесплатно взять сок, попкорн и воду.