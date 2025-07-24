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В Москве запустили «Открытый микрофон»

В рамках проекта «Лето в Москве» в столице запустили «Открытый микрофон»
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Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

На Сретенском бульваре в столице в рамках проекта «Лето в Москве» запустили «Открытый микрофон», сообщается на сайте mos.ru.

В рамках «Открытого микрофона» на площадке проводятся лекции, творческие чтения и встречи, кинопоказы, викторины и публичные чтения русской классики.

Также на Сретенском бульваре проводятся мастерские театрального искусства, на которых профессиональные педагоги учат желающих актерскому мастерству и сценической речи. на площадке 23 июля прошла дискуссия «Из книги в кино. Экранизации литературных произведений», на котором участники обсудили, как литературные текст переносится на экраны.

Кроме того, 28 августа пройдет дискуссия «Книги против кино» с известным прозаиком Денисом Банниковым.

В августе студия при московском театре «UЮль» представит речевой спектакль по «Сказке о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина.

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