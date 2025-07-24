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Руслан Белый о Познере: «Богу интересно, как этот чудила будет выкручиваться»

Комик Белый осудил Познера за отказ высказаться против СВО и обозвал чудилой
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ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался на своем стендап-выступлении, опубликованном на YouTube, что у него есть претензии к журналисту и телеведущему Владимиру Познеру, большим поклонником творчества которого он являлся.

По словам Белого, ему очень нравился Познер как интервьюер — казался «очень образованным, глубокомысленным и классным журналистом», кем, впрочем, добавил юморист, он «и был». Белый вспомнил, что Познер раскаивался за то, что «занимался пропагандой в советское время» и «презирал» тех, кто занимается похожей деятельностью в нынешней России.

«А еще Познер, очень символично, где-то года три до начала СВО, начал рассказывать одну и ту же притчу. Якобы во времена нацистской Германии существовал католический священник, которому приписывают фразу: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, потому что не коммунист. Когда нацисты пришли за евреями, я молчал, потому что не еврей. Когда нацисты пришли за мной — уже некому было говорить», — вспомнил стендапер.

Белый заявил, что эта фраза Познера помогла ему осознать, как «круто говорить». В то же время юморист возмутился, что сам телеведущий «заткнулся еще до того, как за кем-то пришли».

«Я просто думаю: «А ты [Познер] чего боишься?» Окей, мне страшно, вам страшно, всем страшно, но ему 90 лет! Это на 20 лет больше, чем я планирую прожить счастливейшую жизнь. Я пришел к выводу, что бог специально его не забирает, потому что даже ему интересно, как потом этот чудила будет выкручиваться», — подытожил юморист.

Ранее уехавший из РФ Белый предрек себе работу курьера через четыре года.

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