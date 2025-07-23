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Кудрявцева тратит миллионы, чтобы избавить мужа от недуга: «Лера выжата»

«КП»: телеведущая Кудрявцева потратила минимум 1 млн рублей на лечение мужа
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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева потратила на лечение супруга Игоря Макарова от алкогольной зависимости минимум 1 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Макаров, пишет издание со ссылкой на продюсера Алину Красную, «начал прикладываться к бутылке» на фоне безработицы. На момент знакомства с Кудрявцевой мужчина был успешным хоккеистом, но затем его карьера закончилась.

Как сообщает kp.ru, на данный спортсмен «пьет довольно давно и много». Он не раз проходил лечение в реабилитационной клинике, где проживание стоит от 20 тыс. рублей. Согласно СМИ, Кудрявцева потратила более 1 млн рублей за проживание и питание супруга, когда он в последний раз проходил 2-месячное лечение в рехабе. Ту же сумму, отмечает kp.ru, телеведущая потратила на кодирование и работу с психотерапевтом для Макарова.

На фоне проблем с зависимостью у близкого человека Кудрявцева тоже начала испытывать «проблемы со здоровьем». Телеведущая, по данным kp.ru, пережила нервный срыв.

«Лера выжата, а ей все-таки еще маленькую дочь воспитывать. Говорят, Макаров не будет претендовать на их загородный дом, оставит его Лере и своей дочери Маше. Если так, это достойный поступок с его стороны», — сказано в статье.

В то же время коллега Кудрявцевой, шоумен Илья Сорокин предполагает, что знаменитость не разведется с мужем после его недавнего срыва, а снова отправит его в клинику. Психолог Татьяна Василькова, в свою очередь, призвала Кудрявцеву прекратить жалеть мужа, поскольку «алкоголик нередко пьет, чтобы его спасали».

«Почему молодые мужчины порой спиваются? Это бегство от ответственности. Ведь алкоголизм — это болезнь. А если человек болен, значит, с него можно не требовать выполнения каких-то обязательств!» — заявила эксперт.

12 июля Кудрявцева призналась, что устала бороться с алкоголизмом мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она рассказала, что долгое время «спасала» и лечила супруга. Она отправляла Макарова по врачам, в рехабы и на кодировки. Знаменитость делала это в тайне от своей шестилетней дочери.

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