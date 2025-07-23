Дмитрий Маликов почтил память Оззи Осборна: «Думал, легенды никогда не умрут»

Певец Дмитрий Маликов почтил память экс-фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна, посвятив музыканту пост в Telegram-канале.

«Уходят легенды... Я, когда был маленьким, почему-то думал, что они никогда не умрут...» — подписал артист.

Маликов сопроводил публикацию личным снимком, сделанным в футболке с принтом Black Sabbath.

Вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

Подробнее о творческом пути ветерана хеки-метала — в материале «Газеты.Ru».

Также недавно RadarOnline.com сообщил, что распределение наследства вокалиста Black Sabbath «может осложнить» налоговый долг в размере $5 млн (почти 400 млн рублей), который он оставил после себя. Как выяснил сайт, на семье Осборнов значатся две задолженности по налогам: первая — на сумму $689 107,00 — была получена рокером в 2023 году, а вторая — $4 362 410, 00 — годом позже.

Ранее стало известно, что назвавший Мэттью Перри «идиотом» врач готов признать вину.