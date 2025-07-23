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Оззи Осборн оставил после себя налоговый долг в $5 млн: «Гастролировал, чтобы расплатиться»

RadarOnline: распределение наследства Осборна осложнится из-за долга в $5 млн
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Н. Синицына/РИА Новости

Распределение наследства экс-фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна «может осложнить» налоговый долг в размере $5 млн (почти 400 млн рублей), который музыкант оставил после себя. Об этом пишет RadarOnline.com.

Как выяснил сайт, на семье Осборнов значатся две задолженности по налогам: первая — на сумму $689 107,00 — была получена рокером в 2023 году, а вторая — $4 362 410, 00 — годом позже.

«Оззи Осборн гастролировал в последний раз, чтобы расплатиться с долгами? <…> Неясно, получил ли Принц Тьмы (прозвище Оззи Осборна. — «Газета.Ru») гонорар за свое последнее выступление. Это, безусловно, помогло бы ему решить налоговую проблему», — сказано в статье.

Легендарного вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Элтон Джон назвал Оззи Осборна легендой.

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