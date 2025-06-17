Признавшему вину врачу грозит до 40 лет из-за трагедии с Мэттью Перри

Врач Сальвадор Пласенсия признал на суде свою вину в том, что на протяжении нескольких недель снабжал звезду «Друзей» Мэттью Перри наркотиками перед трагедией. Об этом сообщает New York Times.

Пласенсии грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере $2 млн, если его признают виновным по четырем пунктам обвинения. По версии следствия, врач несколько раз вводил Перри наркотик, приезжая домой к актеру. Они также встречались на общественной парковке: Пласенсия вводил препарат актеру на заднем сиденье автомобиля.

Всего по делу Перри предъявили обвинения пяти людям, четверо из которых уже признали вину. С версией прокуроров не согласна только наркодилер Джасвин Сангха, известная как «кетаминовая королева».

54-летнего актера не стало после случайной передозировки анестетика кетамин 28 октября 2023 года. Как правило, средство используют для лечения депрессии, а также в рекреационных целях. Из документального фильма об артисте стало известно, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Ранее Кэти Перри подогрела слухи о расставании с Орландо Блумом.