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«Оззи навсегда»: группа Black Sabbath прокомментировала смерть бывшего лидера

Black Sabbath после смерти Оззи Осборна опубликовали посвященный ему пост
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Коллектив Black Sabbath опубликовал сообщение, посвященное бывшему фронтмену Оззи Осборну, который скончался 22 июля. Пост размещен в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Оззи навсегда», — написано в сообщении.

К нему приложено фото с Осборном на сцене в Бирмингеме, где в начале июля состоялось его последнее выступление в составе легендарной группы.

Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет в кругу семьи. Больше 20 лет музыкант страдал от болезни Паркинсона и других заболеваний, а в 2019 году сломал шейные позвонки в результате падения.

«Принц тьмы» Оззи почти 60 лет назад основал хеви-метал-группу Black Sabbath, которую впоследствии покинул из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Его сольная карьера была не менее успешной, чем в составе группы. Осборн приложил руку к созданию таких хитов как Paranoid, Crazy Train, I Just Want You и множества других популярных песен.

Также музыкант прославился крайне эпатажным поведением и ролью в сериале «Семейка Осборнов», в котором была показана жизнь артиста и его родственников.

Ранее сообщалось о смерти музыканта Rolling Stones Луиса Жардима.

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