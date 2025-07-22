Умер Оззи Осборн

Музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет

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Музыкант Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Sky News.

Осборн умер в кругу семьи — жены Шэрон и детей Келли и Джека.

«Он ушел мирно, чувствуя нашу любовь до последней минуты», — гласит официальное заявление родных.

В 2003 году у Осборна диагностировали болезнь Паркинсона, а в 2019-м он едва выжил после падения, в результате которого сломал шейные позвонки.

6 июля Оззи Осборн дал прощальное выступление на футбольном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках масштабного благотворительного шоу.

Оззи Осборн начал музыкальную карьеру почти 60 лет назад. В 1968-м он, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд создали музыкальную группу. В конце 70-х Оззи активно злоупотреблял алкоголем и наркотиками, и его попросили покинуть Black Sabbath. Он начал успешную сольную карьеру, выпустив альбомы Blizzard of Ozz и Diary of a Madman, закрепившие его статус «крестного отца металла».

Ранее сообщалось, что Оззи Осборна смогут клонировать его фанаты.