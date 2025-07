Музыкант Rolling Stones Луис Жардим скончался в день своего 75-летия

В Португалии умер музыкант, композитор и продюсер Луис Жардим. Об этом сообщает телеканал SIC Noticias со ссылкой на официальное заявление.

Журналисты отметили, что музыкант умер 4 июля, в день своего 75-летия. Причина смерти пока не раскрывается.

Жардим начал карьеру в 1960-х годах с группы Demónios Negro, а позже стал одним из самых востребованных перкуссионистов. Он сотрудничал с множеством мировых звезд, включая Элтона Джона, Тину Тернер, Дэвида Боуи, Полa Маккартни, Грейс Джонс, Frankie Goes to Hollywood, Yes, Asia и The Rolling Stones.

Также он записывал музыку для кино. Его работы звучат в таких известных фильмах, как «Гладиатор», «Человек дождя», «Рыбка по имени Ванда» и «Ультиматум Борна».

В конце июня британский рок-музыкант Майкл «Мик» Ральфс, сооснователь группы Bad Company, ушел из жизни в возрасте 81 года после продолжительной болезни. В 2016 году у артиста случился инсульт после очередного концертного тура своего коллектива. Причиной смерти называют очередные осложнения. Последние месяцы музыкант жил в доме престарелых.

