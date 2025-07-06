«Принц тьмы» Оззи Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме

Рок-исполнитель, один из основателей группы Black Sabbath, «Принц тьмы» Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) дал прощальное выступление на футбольном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках масштабного благотворительного шоу. Об этом сообщила газета The Independent.

«Это величайший момент в истории хэви-метала!» — заявила на сцене исполнительница Лиззи Хейл из Halestorm, единственная женщина в составе группы.

Вместе с Осборном на сцену впервые за 20 лет вышли представители классического состава рок-группы Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд.

На сцене 76-летний Осборн восседал на импровизированном троне из-за неспособности ходить из-за травмы позвоночника, исполнив пять наиболее популярных песен из своего сольного репертуара: I Don't Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home.

Как пишет издание, в завершение выступления, в завершении выступления Осборну подарили торт, а в небо взлетели фейерверки.

В честь прощального концерта «Принца тьмы», продолжавшегося 10 часов, на сцене выступили легенды рок-металла, такие как Metallica, Slayer, Guns N' Roses, а также Alice in Chains, Pantera и Halestorm.

Весь мир рок-музыки отреагировал на прощальный концерт Осборна: были продемонстрированы видеопослания мировых знаменитостей, включая певца Элтона Джона, рокера Мэрилина Мэнсона. Кроме того, послание музыканту направил и комик Рики Джервейс. Все они рассказали, что Осборн и его карьера стали для них источником вдохновения.

Группа Black Sabbath была основана в Бирмингеме в 1968 году. Музыкальный коллектив продал свыше 75 млн копий своих альбомов по всему миру, а в 2006 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В 1980 году Осборн начал сольную карьеру и окончательно закрепил за собой статус легенды рок-музыки. В 2024 году «Принца тьмы» еще раз внесли в Зал славы рок-н-ролла, но уже как сольного исполнителя.

О прекращении своей гастрольной деятельности Осборн объявил в 2023 году, сообщив, что у него началось серьезное ухудшение здоровья из-за травмы позвоночника в 2019 году. А в феврале текущего года супруга «Принца тьмы» Шерон сообщила, что лидер Black Sabbath больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Ранее Шэрон Осборн раскрыла, какую «самую большую ошибку» совершила по отношению к мужу.