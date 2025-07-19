«Интервидение'25» назвало имя своего второго посла

Еще одним послом международного музыкального конкурса «Интервидение'25» стала российская певица Клава Кока. Об этом сообщается в Telegram-канале конкурса.

В посте отмечается, что исполнительница из Екатеринбурга получила известность благодаря хитам «Покинула чат» и «Краш» и завоевала любовь публики своей способностью легко переключаться между разными музыкальными направлениями — от поп-музыки до урбан-попа.

«Клава, мы уверены, что у тебя произойдет настоящая химия с нашим конкурсом!» — говорится в публикации.

Конкурс «Интервидение'25» пройдет 20 сентября в Москве. Указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Первым послом конкурса стал певец Дима Билан.

Ранее появился клип Shaman к «Интервидению».