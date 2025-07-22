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Донцову вытеснили из топа любимых писателей российских заключенных

ГУФСИН: заключенные читают Федора Достоевского и Стефани Майер
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Новый книжный рейтинг от российских заключенных опубликовало ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Из топа любимых писателей заключенных колоний региона вытеснили «королеву детектива» Дарью Донцову. Теперь первое место в рейтингах женской и мужских исправительных колоний и следственных изоляторов занимает Федор Достоевский.

В топ-10 у женщин-заключенных также вошли Агата Кристи, Стефани Майер и Даниэла Стил, а у мужчин — Скотт Фитцджеральд, Лев Толстой и братья Стругацкие.

Всего в учреждениях регионального ГУФСИН 14 библиотек, а их книжный фонд насчитывает более 149 тысяч экземпляров, уточняет канал.

В июне книга о ЧВК «Вагнер» вошла в топ-5 по популярности среди патриотической прозы. В рейтинг вошли произведения «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова; «Стена. Роман» Владимира Мединского; «Ополченский романс» и «Координата Z» Захара Прилепина и «Восемь лет с Вагнером. Очерки и рассказы» Кирилла Романовского.

Ранее сообщалось, что все больше россиян становятся писателями.

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