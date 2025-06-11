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Все больше россиян становятся писателями

Литрес: за последний год более 24,8 тысячи писателей опубликовали книги онлайн
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Depositphotos

За последние 12 месяцев вдвое больше россиян стали digital-авторами. Об этом сообщил книжный сервис Литрес.

По данным сервиса, за последние 12 месяцев более 24,8 тысячи писателей опубликовали свои произведения, что на 37% больше показателя за аналогичный предыдущий период. Количество желающих впервые выпустить книгу выросло на 61% — их более 12 тысяч человек. Всего объем книжных релизов показал рост более чем вполовину и достиг показателя в свыше 93 тысяч публикаций.

Наибольший приток желающих попробовать свои силы в писательстве был зафиксирован в мае, январе и марте 2025 года. Также на 55% увеличилось количество первых публикаций на платформе, вышло более 15,4 тысячи книг.

Сезонная активность авторов, которые ранее уже имели опыт публикаций, распределилась в пользу мая, апреля и февраля текущего года.

На 120% выросло число молодых писателей — с 1990 по 2010 год рождения. Чаще остальных книги публиковали авторы, рожденные в 1989 году, их любимым жанром стала фантастика. Самой активной возрастной категорией по числу выпущенных книг стали авторы от 25 до 34 лет (38%).

Среди регионов активнее всего Ставропольский край — 36% писателей от общего количество, однако больше всего заявок на регистрацию новых авторов поступило от пользователей из Москвы и Московской области (19%).

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