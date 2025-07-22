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Могила Юрия Кары расположилась рядом с могилой Владлена Татарского

С режиссером Юрием Карой простились в Москве
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

С заслуженным деятелем искусств России Юрием Карой простились в Москве. Об этом сообщает NEWS.ru.

Почтить память известного режиссера и сценариста на кладбище пришли жена, дочь, ученики и коллеги.

Могила Юрия Кары расположилась рядом с могилой военкора Владлена Татарского.

Прощание с режиссером проходило в Центральной клинической больнице №1. На церемонии режиссер-документалист Аким Салбиев, друг Юрия Кары, вспомнил о последнем дне создателя «Мастера и Маргариты».

«Мы переписывались, он был в Ялте и сожалел, что не может быть по прощании Юры Мороза, нашего однокурсника и его друга. Они учились в одной школе с разницей в два класса» — заявил Салбиев.

Автора фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита» не стало на 71-м году жизни в Ялте. У него случился инфаркт.

Незадолго до этого в России попрощались с режиссером Юрием Морозом, которого не стало 14 июля 2025 года.

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