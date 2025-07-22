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Друг Юрия Кары о последнем дне режиссера: «Он сожалел, что не простился с Морозом»

Режиссер Салбиев: Кара сожалел, что не простился с Морозом незадолго до кончины
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер-документалист Аким Салбиев, друг Юрия Кары вспомнил на прощании с постановщиком о последнем дне создателя «Мастера и Маргариты». Его слова передает NEWS.ru.

«Мы переписывались, он был в Ялте и сожалел, что не может быть по прощании Юры Мороза, нашего однокурсника и его друга. Они учились в одной школе с разницей в два класса. Представляю, как ему было тяжело. Сердце не выдержало!» — заявил Салбиев.

Также режиссер признался, что Юрий Кара повлиял на его судьбу, поскольку уговорил бороться за место во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова. Салбиев был намерен уйти с последнего тура, усомнившись в том, что сможет попасть на «курс модных и блатных», но Кара его остановил.

«Он [Кара] был лидером на курсе, несмотря на то, что мы были из провинциалов. А как человек, то сдержанный. Все всегда внутри переживал. По мне так вся эта история с «Мастером и Маргаритой»… Какое сердце выдержит снять такую историю?» — также вспомнил режиссер.

22 июля в Москве началось прощание с режиссером Юрием Карой в большом ритуальном зале Центральной клинической больницы №1. Режиссера фильма «Завтра была война» не стало 17 июля в возрасте 70 лет.

Незадолго до этого в России попрощались с режиссером Юрием Морозом, которого не стало 14 июля 2025 года. Постановщик боролся с онкологическим заболеванием с 2023 года.

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